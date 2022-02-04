TIR'A ÇARPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde buzlanma nedeniyle yolda kayan TIR'a çarpan kamyonet sürücüsünü araçtan itfaiye çıkardı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bolvadin- Emirdağ karayolu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Bolvadin'den Emirdağ yönüne ilerleyen H.K., kar ve gizli buzlanmadan dolayı kullandığı 47 ABM 294 plakalı TIR'ın hakimiyetini kaybetti. Yolda kayıp, kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada seyir halinde olan C.K.'nın yönetimindeki 03 EY 213 plakalı kamyonet kayan TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü TIR'ın dorsesi ile kamyonun kasası arasında sıkıştı. Kazayı gören 42 BU 597 plakalı TIR'ın sürücüsü araçlara çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiyenin kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonucu sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü C.K. ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.