TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, eşi yaralı - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü Sadettin Akcan (65) hayatını kaybetti, eşi Hayriye Akcan (57) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Pazarcılık yapan ve Kutören Mahallesi'ndeki semt pazarından Ereğli'ye dönen Sadettin Akcan yönetimindeki 45 ZD 086 plakalı kamyonet, Kerem Kalkan'ın kullandığı 27 AEU 73 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Sadettin Akcan ve yanındaki eşi Hayriye Akcan yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sadettin Akcan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.