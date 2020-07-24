TIR'a çarpan kamyonun şoförü ağır yaralandı - Son Dakika

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan kamyonun şoförü Burhan Aydın (52), ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Burhan Aydın yönetimindeki 45 PA 4479 plakalı kamyon, aynı yöne giden Mustafa Gedikli yönetimindeki 46 PA 439 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, ağır yaralanan Aydın, kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu araçtan çıkarılan Burhan Aydın, ambulansla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normal akışına döndü.