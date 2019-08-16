TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü öldü
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AKSARAY'da, park halindeki TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü Ekrem Avan (29), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:05 Kaynak: DHA
AKSARAY'da, park halindeki TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü Ekrem Avan (29), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Gülağaç
ilçesinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasındaki işçilere kahvaltı götüren Ekrem Avan yönetimindeki 68 HY 815 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, karşı şeritte park halindeki 33 DJZ22 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Avan, yaralandı. Araç
içinde sıkışan Avan, ihbarla olay yerine gelen AFAD
ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ekrem Avan, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Aksaray
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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