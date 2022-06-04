Polis ekipleri, kamera görüntülerinden 41 ED 004 plakalı TIR'ı tespit etti. Kocaeli 'de bir TIR parkında durduğunu tespit edilen aracın sürücüsü Fatih B. gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta kan izleri ile Bektaş'a ait uzuv parçalarına rastlandı.

Kaynak: DHA

Hayrettin Bektaş, İstanbul, Kaynaşlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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