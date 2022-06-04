TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü

04.06.2022 13:47
TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü

DÜZCE'de TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Hayrettin Bektaş (65) yaşamını yitirdi.

DÜZCE'de TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Hayrettin Bektaş (65) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hayrettin Bektaş (65) yönetimindeki 81 ER 869 plakalı motosiklet, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpıp altına girdi. TIR yoluna devam ederken, Bektaş kaza yerinde hayatını kaybetti. Bektaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Polis ekipleri, kamera görüntülerinden 41 ED 004 plakalı TIR'ı tespit etti. Kocaeli'de bir TIR parkında durduğunu tespit edilen aracın sürücüsü Fatih B. gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta kan izleri ile Bektaş'a ait uzuv parçalarına rastlandı.


TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Kaynak: DHA

Hayrettin Bektaş, İstanbul, Kaynaşlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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