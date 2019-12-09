Son Dakika Haberleri: TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Son Dakika Güncel TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü - Son Dakika

TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

6 saat önce

SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpıp, altına giren otomobilde sıkışan sürücü Ertan Eren (40), hayatını kaybetti.

TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, System.String[]

SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpıp, altına giren otomobilde sıkışan sürücü Ertan Eren (40), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Ertan Eren yönetimindeki 55 ACT 575 plakalı otomobil, Lütfü Meme'nin kullandığı 28 K 6331 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı, TIR'ın altına girdi. Kazada, sürücü Eren otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ertan Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye, Eren'in cesedini otomobilden çıkardı. Ertan Eren'in cansız bedeni olay yerine yapılan incelemenin ardından morga konuldu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:44 Kaynak: DHA
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Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
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