Tır'a çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tır'a çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı - Son Dakika

Tır'a çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

6 saat önce

TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtıBURSA'da 5 arkadaşın bulunduğu otomobil, TIR'a arkadan çarptı.

TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

BURSA'da 5 arkadaşın bulunduğu otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçarken, sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza, gece yarısı Bursa- İzmir yolu Özlüce kavşağında meydana geldi. Balıkesir'den Bursa'ya gelen Turan Çavuş idaresindeki 08 K 1339 plakalı TIR'a, 10 H 6456 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralı arkadaşları Şeyzade N, Eray U., Ramazan Ç. ve Nevzat K.?yı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ağır yaralı olan Nevzak K, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, diğer yaralılar ayakta yapılan tedavilerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobildeki içki şişelerinin yola savrulduğu görüldü. Polis, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

TIR sürücüsü Turan Çavuş ise, çarpmanın etkisiyle TIR'ın istetme lastiğinin koptuğunu ve yaralıların yardımına koşarak durumu polis ekiplerine bildirdiğini kaydetti.

Tır'a çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı Avusturya'da koronavirüs şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı

Son Dakika Haberleri
08:49 Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt
08:49 New York'ta son sezon buluşması
08:49 Killa Hakan beyazperdede
08:49 Aşk ile yapıyorum
08:49 Engin Altan Düzyatan ile Mesut Özil'in 4 saatlik sohbeti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 09:32:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tır'a çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]