TIR'a çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, TIR'a arkadan çarparak, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Konya- Adana yolu Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi kavşağı yakınında meydana geldi. Yılmaz Ö. yönetimindeki 42 FIC 60 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Necdet T.'nin kullandığı 07 PA 953 plakalı TIR'a arkadan çarparak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz Ö. ve yanındaki Nuri G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü Necdet T. de kazadan yara almadan kurtuldu.