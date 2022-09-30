TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDE ÖLEN 2 ARKADAŞ, İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDİYORMUŞ

AKSARAY'da otomobilin, TIR'a arkadan çarpmasıyla yaşamlarını yitiren sürücü Fatih Demir (30) ile araçtaki arkadaşı Serkan Akyüz'ün (28) cenazeleri bugün toprağa verilecek. İki arkadaşın, Akyüz'ün organize sanayi bölgesindeki bir fabrikayla iş görüşmesine gittikleri sırada kaza yaptıkları ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Araç alım satımı yapan Fatih Demir yönetimindeki 06 CJB 05 plakalı otomobil, Mithat A.'nın kullandığı 07 GKE 78 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle dorsenin arkasına sıkışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Fatih Demir ile yanındaki arkadaşı Serkan Akyüz'ün, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan sürücü Demir'in babası Faruk Demir, ağabeyi Mustafa Demir ve yakınları ise kaza yerine gelip, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişinin cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Mithat A., ise ifadesi sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Bekar olan iki arkadaşın, Akyüz'ün organize sanayi bölgesindeki bir fabrikayla iş görüşmesi icin gittikleri sırada kaza yaptıkları ortaya çıktı. Cenazelerinin ise bugün defnedileceği belirtildi. (DHA)