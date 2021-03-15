TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
15.03.2021 13:08
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen T.G (28) yönetimindeki 27 YJ 782 plakalı TIR'a, M.B.'nin kullandığı 31 AIR 99 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön bölümü hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan E.G. yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, ihbarla gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılıp ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, TIR şoförünü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
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