Tır'a Çarpan Otomobilin Alkollü Sürücüsü Hafif Yaralandı
1 saat önce
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Murat Kandemir (41), kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Murat Kandemir (41), kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Kula-Selendi karayolu, Selendi ilçe girişinde meydana geldi. Kula'dan Selendi yönüne giden Murat Kandemir yönetimindeki 35 AZ 0308 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 45 U 6535 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Kandemir kazayı sıyrıklarla atlattı.
Selendi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kandemir'in 1.6 promil alkollü olduğu belirlendi.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:28 Kaynak: DHA
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