Son Dakika Haberleri: Tır'a Çarpan Otomobilin Alkollü Sürücüsü Hafif Yaralandı

Tır'a Çarpan Otomobilin Alkollü Sürücüsü Hafif Yaralandı

1 saat önce

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Murat Kandemir (41), kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Tır'a Çarpan Otomobilin Alkollü Sürücüsü Hafif Yaralandı, System.String[]
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Murat Kandemir (41), kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kula-Selendi karayolu, Selendi ilçe girişinde meydana geldi. Kula'dan Selendi yönüne giden Murat Kandemir yönetimindeki 35 AZ 0308 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 45 U 6535 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Kandemir kazayı sıyrıklarla atlattı.

Selendi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kandemir'in 1.6 promil alkollü olduğu belirlendi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

Manisa, Selendi, Güncel
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