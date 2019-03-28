Tır'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
19 dakika önce
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Avcı (55), yaşamını yitirdi.
SAKARYA'nın Arifiye
ilçesinde, kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Avcı
(55), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, D- 650 yolu Aşağı Kirazca mevkisinde meydana geldi. Adapazarı
yönüne giden İsmail Avcı'nın kullandığı 54 ABF 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Hasar gören araçta sıkışan Avcı, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İsmail Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın, Avcı'nın direksiyon başında fenalaşması sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sakarya
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:44 Kaynak: DHA
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