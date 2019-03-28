Son Dakika Haberleri: Tır'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Tır'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

19 dakika önce

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Avcı (55), yaşamını yitirdi.

Tır'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü, System.String[]
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü  İsmail Avcı (55), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, D- 650 yolu Aşağı Kirazca mevkisinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden İsmail Avcı'nın kullandığı 54 ABF 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Hasar gören araçta sıkışan Avcı, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İsmail Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın, Avcı'nın direksiyon başında fenalaşması sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:44 Kaynak: DHA

Arifiye, Sakarya, İsmail Avcı, Güncel
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