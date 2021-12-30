TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yanarak can verdi - Son Dakika

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, TIR'a arkadan çarpıp alan otomobilin sürücüsü Fatih Aras (32), sıkıştığı yerde yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu Yenifoça yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Fatih Aras yönetimindeki 35 AOY 761 plakalı otomobil, Yenifoça yönünden Menemen istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünü direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen D.G.'nin kullandığı 35 HD 1621 plakalı TIR'ın 35 ARZ 608 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil alev alırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Aras'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yanarak hayatını kaybeden talihsiz sürücünün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.