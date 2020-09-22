DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

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TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıKAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde, kontrolsüz dönüş yapan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde, kontrolsüz dönüş yapan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16'ncı caddede meydana geldi. D.D. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolsüz şekilde dönüş yapan TIR'a çarptı. Kazayla birlikte otomobilin motor kısmı alev aldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.D. araçtan kendi imkanları ile çıktı. Bu sırada çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü. D.D. çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, Kaza, TIR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:46 - Kaynak: DHA

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