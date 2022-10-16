TIR'a gizlenen 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

TIR'a gizlenen 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi

16.10.2022 16:07
TIR'a gizlenen 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi

KOCAELİ'de polisin takibe alarak durdurduğu TIR'ın dorsesinin tabanındaki gizli bölümde 45 kilo eroin ve 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi.

KOCAELİ'de polisin takibe alarak durdurduğu TIR'ın dorsesinin tabanındaki gizli bölümde 45 kilo eroin ve 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi. Birbirine bağlı uyuşturucu paketleri dorsenin tabanından ip çekilerek çıkarıldı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı TIR'ı durdurdu. TIR, emniyet müdürlüğünün bahçesine çekilerek narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine dorsenin tabanındaki gizli bölüm açıldı. Birbirine bağlı paketler ip çekilerek dorsenin tabanından çıkarıldı. 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kocaeli'de öğrenci servisi kazasında 'uyuşturucu' detayı dava dosyasında Son dakika haberleri! Kocaeli'de öğrenci servisi kazasında 'uyuşturucu' detayı dava dosyasında Kocaeli haber | Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapıldı Kocaeli haber | Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapıldı Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'a gizlenen 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:32 HDP'den muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklama!
19:29 Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
19:18 Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti
18:54 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu
18:50 Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
18:11 Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim kimdir?
18:02 Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı
17:45 Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt
17:28 MHP lideri Bahçeli'den ABD'de ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi
13:08 Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 20:14:58. #1.11#
SON DAKİKA: TIR'a gizlenen 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement