TIR'a motosikletle çarpan Batuhan öldü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, motosikletle TIR'a arkadan çarpan Batuhan Atmaca (20), yola savrularak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, merkez Süleymanpaşa ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Kentte lokantada garsonluk yapan Batuhan Atmaca, kullandığı 34 ACJ 132 plakalı motosikletle işe giderken, Y.A. yönetimindeki 59 LZ 101 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve başında da kask bulunan Atmaca, kaza yerinde hayatını kaybetti. Batuhan Atmaca'nın cansız bedeni, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Y.A., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.