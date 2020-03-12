Tır alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tır alev alev yandı - Son Dakika

Tır alev alev yandı

6 saat önce

Bursa'da hareket halindeki tır alev aldı.

Tır alev alev yandı, System.String[]

Bursa'da hareket halindeki tır alev aldı. Kupa kısmı yanan tır kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Gemlik'ten yüklediği konteynırı Bursa'daki bir fabrikaya götürdüğü öğrenilen 16 ZS 075 plakalı tır, belirlenemeyen bir sebepten dolayı Dürdane rampasında alev aldı. Gemlik itfaiyesinin anında müdahale ettiği tır söndürüldü. Tırın kupa kısmı kullanılamaz hale gelirken, yolun Bursa ve İstanbul yönü çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yol açılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
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