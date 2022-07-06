Yangın, Gebze'nin Balçık köyü Çatal Sokak ile Karataş Sokak birleşim noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm merkezi sahasında bulunan tır, bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Durumu gören çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Karataş, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tır alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.