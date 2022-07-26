Tır alev alev yandı, dorsesindeki 30 ton buğday zarar görmedi

Afyonkarahisar'da tarlada buğday yüklenen seyir halindeki tır bir anda alev aldı. Cayır cayır yanan tır yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, olayda dorsedeki 30 ton buğday ise şans eseri zarar görmedi.

Olay, Bolvadin ilçesi Alvar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.E., kullandğı 42 DE 264 plakalı tır ile yük almak için bölgedeki bir tarlaya geldi. Tarlada tırın dorsesine toptancıya ulaştırılmak üzere 30 ton buğday yüklendi. Yüklemenin bitmesinin hemen ardından tırın sürücü kabini ile dorsesinin birleştiği bölümde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevler kısa sürede tırın sürücü kabini ve dorsenin bir kısmını sardı. Yangına önce sürücü T.E., ile çevredekiler müdahale ederken, bu sırada itfaiyede aranarak yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Olayın ardından tır kullanılamaz hale gelirken, büyük bir kısmı yanan dorsedeki 30 buğday ise şans eseri zarar görmedi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR