Tır alev alev yandı, dorsesindeki 30 ton buğday zarar görmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Tır alev alev yandı, dorsesindeki 30 ton buğday zarar görmedi

26.07.2022 12:42
Tır alev alev yandı, dorsesindeki 30 ton buğday zarar görmedi

Afyonkarahisar'da tarlada buğday yüklenen seyir halindeki tır bir anda alev aldı.

Afyonkarahisar'da tarlada buğday yüklenen seyir halindeki tır bir anda alev aldı. Cayır cayır yanan tır yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, olayda dorsedeki 30 ton buğday ise şans eseri zarar görmedi.

Olay, Bolvadin ilçesi Alvar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.E., kullandğı 42 DE 264 plakalı tır ile yük almak için bölgedeki bir tarlaya geldi. Tarlada tırın dorsesine toptancıya ulaştırılmak üzere 30 ton buğday yüklendi. Yüklemenin bitmesinin hemen ardından tırın sürücü kabini ile dorsesinin birleştiği bölümde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevler kısa sürede tırın sürücü kabini ve dorsenin bir kısmını sardı. Yangına önce sürücü T.E., ile çevredekiler müdahale ederken, bu sırada itfaiyede aranarak yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Olayın ardından tır kullanılamaz hale gelirken, büyük bir kısmı yanan dorsedeki 30 buğday ise şans eseri zarar görmedi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 6 şüpheli yakalandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır alev alev yandı, dorsesindeki 30 ton buğday zarar görmedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 ÖTV değiştirme yetkisinin Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesi sonrası CHP'den yeni bir iddia geldi
12:02 Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi
12:02 Ekonomistlerden Fed iddiası! 2022 sonuna kadar ABD'de faiz yüzde 4'e kadar çıkabilir
12:00 Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı
11:52 Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı
11:46 15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
11:13 Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında çarpıcı sözler: O makamlara layık oldukları için gelmediler
11:13 "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 12:42:41. #1.11#
SON DAKİKA: Tır alev alev yandı, dorsesindeki 30 ton buğday zarar görmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement