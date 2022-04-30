TIR ALEV ALEV YANDI, TEM'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU - Son Dakika
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TIR ALEV ALEV YANDI, TEM'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

30.04.2022 18:33

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde TEM yolunda plastik ev eşyası yüklü TIR alev alev yandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde TEM yolunda plastik ev eşyası yüklü TIR alev alev yandı. TEM yolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Şirinyalı yakınlarında meydana geldi. Savaş C. idaresindeki UP-549-UU Gürcistan plakalı plastik ev eşyası yüklü TIR'ın dorsesinden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Sürücü TIR'ı sağ şeride çekerek durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada polis ekipleri, olası bir kazanın yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yangında TIR'ın dorsesi ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR ALEV ALEV YANDI, TEM'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
TIR ALEV ALEV YANDI, TEM'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
TIR ALEV ALEV YANDI, TEM'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
TIR ALEV ALEV YANDI, TEM'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
TIR ALEV ALEV YANDI, TEM'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
TIR ALEV ALEV YANDI, TEM'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
TIR ALEV ALEV YANDI, TEM'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
TIR ALEV ALEV YANDI, TEM'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
YORUMLAR
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Seyir halindeki araç alev alev yandı Seyir halindeki araç alev alev yandı KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR İLE ALEVLERİN SIÇRADIĞI EVİN ÇATISI YANDI KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR İLE ALEVLERİN SIÇRADIĞI EVİN ÇATISI YANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR ALEV ALEV YANDI, TEM'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU - Son Dakika


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