Son Dakika Haberleri: Tır Alevlere Teslim Oldu

Tır Alevlere Teslim Oldu

57 dakika önce

İstanbul Avcılar'da bir tır alevlere teslim oldu.

İstanbul Avcılar'da bir tır alevlere teslim oldu.

Yangın, Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir tır parkı içerisinde meydana geldi. Bir tır kabini, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Alev topuna dönen tır kabini sabahın ilk ışıklarında etrafı aydınlattı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin yangının çıkış nedenini araştırma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, Güncel
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