Son Dakika Haberleri: Tır alt geçitte sıkıştı
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Tır alt geçitte sıkıştı

1 saat önce

TIR alt geçitte sıkıştıBOLU'da, bir markete ürün taşıyan TIR, 3 metre yükseklikteki alt geçide girince dorsesi parçalandı.

TIR alt geçitte sıkıştı

BOLU'da, bir markete ürün taşıyan TIR, 3 metre yükseklikteki alt geçide girince dorsesi parçalandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Umutkent Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Can idaresindeki 34 BPA 827 plakalı TIR, 3 metre yüksekliğindeki Kürkçüler alt geçidinden geçmeye çalıştığı sırada daha yüksek olan dorsesi tavana çarptı. Alt geçitte sıkışan TIR'ın sürücüsü durumu itfaiyeye haber verdi. TIR yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. TIR'ın dorse kısmında bulunan ürünler yola saçılırken, belediye ekipleri ürünleri yol kenarına taşıdı. Kazada yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesi hasar gördü.

Tır alt geçitte sıkıştı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:07 Kaynak: DHA
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