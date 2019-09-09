Tır alt geçitte sıkıştı

TIR alt geçitte sıkıştı

BOLU'da, bir markete ürün taşıyan TIR, 3 metre yükseklikteki alt geçide girince dorsesi parçalandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Umutkent Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Can idaresindeki 34 BPA 827 plakalı TIR, 3 metre yüksekliğindeki Kürkçüler alt geçidinden geçmeye çalıştığı sırada daha yüksek olan dorsesi tavana çarptı. Alt geçitte sıkışan TIR'ın sürücüsü durumu itfaiyeye haber verdi. TIR yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. TIR'ın dorse kısmında bulunan ürünler yola saçılırken, belediye ekipleri ürünleri yol kenarına taşıdı. Kazada yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesi hasar gördü.