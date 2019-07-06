Son Dakika Haberleri: TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi
Son Dakika Güncel Haber

TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi

14 dakika önce

TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendiKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, D-130 Karayolu'na girmeye çalışan TIR, rampada askıda kaldı.

TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, D-130 Karayolu'na girmeye çalışan TIR, rampada askıda kaldı. Çekici ile dorsenin birbirinden ayrıldığı TIR'ın bir kısmı D-130 Karayolu'nda kalınca yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay akşam saatlerinde, Gölcük Değirmendere Harb-İş Caddesi'ni D-130 Karayolu'na bağlayan yolda meydana geldi. Selahattin Kurt idaresindeki 21 AAF 185 plakalı araçla Diyarbakır'dan getirdiği 30 büyükbaş hayvanı Değirmendere'ye bıraktı. Rampa olan caddeden D-130 Karayolu'na girmeye çalışan TIR askıda kaldı. Çekici ile dorseyi birbirine bağlayan pimler birbirinden koptu. Dorse askıda kalırken, çekici araçtan ayrıldı. Dorse, D-130 Karayolu'nun ortasında kaldı. D-130 Karayolu'nun İzmit istikametinin bir şeridi ulaşıma açık kalırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat sonra kurtarıcı ile dorse bulunduğu yerden alınarak çekildi. Dorsenin yoldan çekilmesiyle ulaşım normale döndü.
TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:11 Kaynak: DHA
Değirmendere, Gölcük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müteahhit arkadaşını yatakta katleden cani: Onu dili öldürdü Müteahhit arkadaşını öldürdü, "Onu dili öldürdü" dedi Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 23 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 23:25:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]