Son Dakika Haberleri: Tır bariyere çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tır bariyere çarptı: 1 yaralı

5 dakika önce

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Tır bariyere çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.


Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 19'uncu kilometresinde seyir halinde bulunan ve plakası belirlenemeyen bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Tırın ismi henüz belirlenemeyen ve direksiyon başında uyuduğusürücüsü,kazada yaralandı.


Yaralı sürücü ihbarla kaza yerine gelen 112 acil ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yumurtanın ardından Irak'a mandalina ihracatı da durdu, tırlar gümrükten döndü
Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır Balkondan hurda verirken elektrik kablosuna çarpmasıyla akıma kapılan genç kadın hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:08:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır bariyere çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]