Tır bariyere çarptı: 1 yaralı
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Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 19'uncu kilometresinde seyir halinde bulunan ve plakası belirlenemeyen bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Tırın ismi henüz belirlenemeyen ve direksiyon başında uyuduğusürücüsü,kazada yaralandı.
Yaralı sürücü ihbarla kaza yerine gelen 112 acil ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - GAZİANTEP
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