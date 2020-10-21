D130 Karayolu'nda tır bariyerlerin üzerine devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

D130 Karayolu'nda tır bariyerlerin üzerine devrildi: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu'nda bir otomobilin sıkıştırdığı tır, orta refüjde bulunan bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu Kullar Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan A. idaresindeki 41 YY 840 plakalı tır ile İzmit istikametinde seyir halindeyken, kendisini sıkıştıran bir otomobile çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır orta refüjde bulunan bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada tır sürücüsü Ramazan A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan A. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda yoğunluk oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından olay tır vinç yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.