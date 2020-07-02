Tır bariyerleri aşıp tarlaya daldı: 1 yaralı - Son Dakika

Tır bariyerleri aşıp tarlaya daldı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerleri aşıp tarlaya daldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerleri aşıp tarlaya daldı. Kazada sürücü yaralanırken, aracın yol kenarındaki evlere girmemesi büyük bir faciayı önledi.


Alınan bilgiye göre, kaza Bursa Ankara yolu Huzur Mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Yaşar Ç. idrasindeki 42 L 2731 plakalı tır seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Araç bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Yol kenarındaki evlere çarpmadan duran tır içinde sıkışan sürücü vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Facianın eşiğinden dönülen kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır bariyerleri aşıp tarlaya daldı: 1 yaralı - Son Dakika
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