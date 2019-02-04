Son Dakika Haberleri: Tır Bariyerlerin Üzerine Devrildi; Sürücü Yaralı

Tır Bariyerlerin Üzerine Devrildi; Sürücü Yaralı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlerin üzerine devrildi.

Tır Bariyerlerin Üzerine Devrildi; Sürücü Yaralı, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğleden sonra, TEM yolu Körfez Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FU 8215 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlerin üzerine devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:12 Kaynak: DHA

Körfez, Kocaeli, Güncel
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