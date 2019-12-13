TIR, belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR, belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı - Son Dakika

TIR, belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı

7 saat önce

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan TIR'ın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

TIR, belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı, System.String[]

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan TIR'ın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'ndeki Osman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. Mehmet Şahin idaresindeki 38 D 6544 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta yolcu indiren Nuri Erbay yönetimindeki 38 FZ 501 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile belediye otobüsünde bulunan 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Melikgazi, Anbar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
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