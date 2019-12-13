TIR, belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR, belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı - Son Dakika

TIR, belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı

6 saat önce

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan TIR'ın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

TIR, belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı, System.String[]

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan TIR'ın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'ndeki Osman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. Mehmet Şahin idaresindeki 38 D 6544 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta yolcu indiren Nuri Erbay yönetimindeki 38 FZ 501 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile belediye otobüsünde bulunan 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Melikgazi, Anbar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde
Afyonkarahisar'daki kazada yürek burkan detay Alkollü sürücü süratli şekilde viraja girince kanala uçtu Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon

Son Dakika Haberleri
18:20 Adalet Bakanı Gül: "Bizim sırtını teröriste dayayan siyasetle mücadelemiz var" - Son Dakika
18:18 Zehirlenme şüphesiyle hastanelik olan öğrencilerden 100'ü taburcu edildi (2) - Son Dakika
18:18 Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar - Son Dakika
18:14 Erciş Belediyesinden taziye evlerine sandalye ve masa desteği - Son Dakika
18:14 TRAKYAKA Yönetimi Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 18:20:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TIR, belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]