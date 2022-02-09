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Tır böyle devrildi - Son Dakika

Tır böyle devrildi

09.02.2022 23:33
Tır böyle devrildi

Kayseri'nin Yeşilhsar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın kaza anı yolda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Yeşilhsar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın kaza anı yolda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayseri - Niğde otoyolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza nedeni ile trafiğe kapanan yolda güvenlik önlemleri alırken, tırın devrilme anı da yol üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Tır böyle devrildi
Tır böyle devrildi
Tır böyle devrildi
Tır böyle devrildi
Tır böyle devrildi

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Kayseri, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır böyle devrildi - Son Dakika


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