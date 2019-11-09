Son Dakika Haberleri: Tır çamurluğundan 94,5 kilogram afyon sakızı çıktı
Son Dakika Güncel Tır çamurluğundan 94,5 kilogram afyon sakızı çıktı

Tır çamurluğundan 94,5 kilogram afyon sakızı çıktı

7 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda bir tırın çamurluklarına gizlenen 94,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Tır çamurluğundan 94,5 kilogram afyon sakızı çıktı, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda bir tırın çamurluklarına gizlenen 94,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında limana gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu.

İran uyruklu bir kişinin sürücülüğünü yaptığı, İran plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç gözetim altına alınarak x-ray taramasına yönlendirildi. Gerçekleştirilen tarama neticesinde aracın dorse çamurluklarında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla detaylı incelendi. X-ray cihazında şüpheli olarak görünen yerlere dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine aracın dorsesinin çamurlukları yerlerinden söküldü.

Aracın çamurluklarından çıkarılan toplam 42 paket içerisindeki maddeden alınan numunenin, yapılan analizinde afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonu sonucu ele geçirilen 94 kilogram 454 gram afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddeyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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