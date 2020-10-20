Tır, çarpması sonucu ölen kadının kimliği belli oldu - Son Dakika

Tır, çarpması sonucu ölen kadının kimliği belli oldu

20.10.2020 11:17
Tır, çarpması sonucu ölen kadının kimliği belli oldu, System.String[]

Elazığ'da 2 gün önce tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen kadının 30 yaşındaki Duygu A. olduğu tespit edildi.

Elazığ'da 2 gün önce tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen kadının 30 yaşındaki Duygu A. olduğu tespit edildi.

Kaza 2 gün önce Elazığ- Malatya karayolunun 30'uncu kilometresinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Z. idaresindeki 23 ABA 523 plakalı tır, seyir halindeyken aniden anayola yaya olarak çıkan bir kadına çarptı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından yapılan incelemede kadının üzerinden kimlik çıkmadı, bunun üzerine kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda kadının il dışından gelen Duygu A. (30) olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Tır, çarpması sonucu ölen kadının kimliği belli oldu
Tır, çarpması sonucu ölen kadının kimliği belli oldu

Malatya, Elazığ, Kaza, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır, çarpması sonucu ölen kadının kimliği belli oldu - Son Dakika

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