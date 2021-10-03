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Tır çarptığı otomobili 43 metre sürükledi - Son Dakika

Tır çarptığı otomobili 43 metre sürükledi

03.10.2021 10:30
Tır çarptığı otomobili 43 metre sürükledi, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde tır, bir anda sol şeride geçerek önüne çıkan otomobile çarptı.

Konya'nın Kulu ilçesinde tır, bir anda sol şeride geçerek önüne çıkan otomobile çarptı. Tır önüne aldığı otomobili 43 metre sürükledikten sonra durabilirken, kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kulu ilçesi Olof Palme Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih B. idaresindeki 33 AEK 888 plakalı tır, seyir halindeyken bir anda sol şeride geçerek önüne çıkan Rifat M. idaresindeki 06 FA 8847 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili sürüklemeye başlayan tır, 43 metre gittikten sonra durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Rifat M. ve Ayişe G. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, otomobilin sürüklendiği sırada yerde bıraktığı lastik izleri dikkat çekti. Kazanın ardından aksayan trafik, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Tır çarptığı otomobili 43 metre sürükledi
Tır çarptığı otomobili 43 metre sürükledi
Tır çarptığı otomobili 43 metre sürükledi
Tır çarptığı otomobili 43 metre sürükledi
Tır çarptığı otomobili 43 metre sürükledi
Tır çarptığı otomobili 43 metre sürükledi

Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır çarptığı otomobili 43 metre sürükledi - Son Dakika


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