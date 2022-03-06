TIR ÇORUH NEHRİ'NE DÜŞTÜ, ŞOFÖR ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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TIR ÇORUH NEHRİ'NE DÜŞTÜ, ŞOFÖR ÖLÜ BULUNDU

06.03.2022 12:06

ARTVİN'de kontrolden çıkan TIR'ın Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan şoför İsmail Acar'ın (53) 4 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu.

ARTVİN'de kontrolden çıkan TIR'ın Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan şoför İsmail Acar'ın (53) 4 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Artvin- Erzurum kara yolu 2'nci kilometresindeki Halis Yılmaz Köprüsü'nde meydana geldi. İsmail Acar idaresindeki plakası belirlenemeyen TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünden çıkınca yaklaşık 40 metreden Çoruh Nehri'ne düştü. İhbarla olay yerine AFAD, Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) sualtı ekibi, Rize Deniz Polisi dalgıçları ile UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehir yatağına inen ekipler, sürücünün TIR'da olmadığını belirledi. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında Acar'ın 4 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Ekiplerce kıyıya çıkarılan Acar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TIR ÇORUH NEHRİ'NE DÜŞTÜ, ŞOFÖR ÖLÜ BULUNDU
TIR ÇORUH NEHRİ'NE DÜŞTÜ, ŞOFÖR ÖLÜ BULUNDU
TIR ÇORUH NEHRİ'NE DÜŞTÜ, ŞOFÖR ÖLÜ BULUNDU

YORUMLAR
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Virajı alamayan tır köprüden nehre düştü, sürücü baraj suları kapatılınca bulundu... O anlar kamerada Virajı alamayan tır köprüden nehre düştü, sürücü baraj suları kapatılınca bulundu... O anlar kamerada Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

İsmail Acar, Erzurum, Artvin, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR ÇORUH NEHRİ'NE DÜŞTÜ, ŞOFÖR ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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