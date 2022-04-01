TIR'DA 10 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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TIR'DA 10 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

01.04.2022 10:33

GAZİANTEP'te durdurulan TIR'da eğitimli köpek Max ile yapılan aramada 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

GAZİANTEP'te durdurulan TIR'da eğitimli köpek Max ile yapılan aramada 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine hareket geçti. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurarak eğitimli köpek 'Max' ile arama yaptı. Plakası açıklanmayan TIR'da yapılan aramada 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR şoförünü gözaltına aldı. (DHA)

TIR'DA 10 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
TIR'DA 10 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
TIR'DA 10 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TIR'DA 10 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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