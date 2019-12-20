TIR'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

TIR'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

SİVAS'ta polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da yapılan aramada gümrük kaçağı 100 şişe alkollü içki ele geçirildi.

TIR'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

SİVAS'ta polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da yapılan aramada gümrük kaçağı 100 şişe alkollü içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Üniversitesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında, Kayseri'den Sivas yönüne giden TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. TIR'da yapılan aramada üzerinde herhangi bir bandrol bulunmayan, gümrük kaçağı 100 şişe alkollü içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el koyan ekipler, TIR sürücüsü hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' suçundan işlem yaptı.


Sivas, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobilde tartıştığı iş adamını öldürdü
Süper Lig'i sallayan Sivasspor'a ilk 15 haftada penaltı verilmedi Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı Tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
21:22 Hayvanseverler, İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü - Son Dakika
21:22 Kamyonun altında kaldığı düşünülen sürücünün kaçtığı anlaşıldı - Son Dakika
21:22 TİKA'dan Meksika'daki engelli merkezine destek - Son Dakika
21:20 İstanbul'a hafta sonu sağanak yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:28:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TIR'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]