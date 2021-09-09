TIR'DA 112 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir TIR'da 112 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinin kapağı açıldığında kaçak göçmenler görüldü. 112 kaçak göçmen araçtan indirilerek işlemler için İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Araç sürücüsü M.Ç. ile araçta bulunan H.D. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.