Tır'da 15 Bin Adet Sahte Euro Ele Geçirildi

KONYA'nın Akşehir ilçesinde TIR'da yapılan aramada 15 bin sahte madeni 2 euro ele geçirildi.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde TIR'da yapılan aramada 15 bin sahte madeni 2 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü savcılık kararıyla serbest bırakıldı.



Sahte döviz sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Konya-Afyonkarahisar karayolunda önlem aldı. Daha önceden tespit edilen 42 DGA 89 plakalı TIR'ı durduran ekipler araçta yapılan aramada 15 bin sahte madeni 2 euro ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Yakup Ç. ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.





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