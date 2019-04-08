Tır'da 15 Bin Adet Sahte Euro Ele Geçirildi
58 dakika önce
KONYA'nın Akşehir ilçesinde TIR'da yapılan aramada 15 bin sahte madeni 2 euro ele geçirildi.
KONYA'nın Akşehir ilçesinde TIR'da yapılan aramada 15 bin sahte madeni 2 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Sahte döviz sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Konya-Afyonkarahisar karayolunda önlem aldı. Daha önceden tespit edilen 42 DGA 89 plakalı TIR'ı durduran ekipler araçta yapılan aramada 15 bin sahte madeni 2 euro ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Yakup Ç. ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:01 Kaynak: DHA
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