TIR'da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde önlem alarak kontrol noktası oluşturan ekipler, şüphelendiği plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, ismi açıklanmayan TIR şoförünü gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.