TIR'da 18 bin litre sahte dezenfektan ele geçti - Son Dakika

TIR'da 18 bin litre sahte dezenfektan ele geçti

MUŞ'ta, jandarma ekiplerince durdurulan TIR'da yapılan aramada, 18 bin 491 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

MUŞ'ta, jandarma ekiplerince durdurulan TIR'da yapılan aramada, 18 bin 491 litre sahte dezenfektan ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele ve kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yapılan çalışmalar sonucu İzmir'den kente sahte dezenfektan getirileceği bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler, 11 Kasım günü saat 23.00 sıralarında, Karlıova- Varto yolunun Çaylar mevkisinde TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada, 18 bin 491 litre sahte dezenfektan ele geçirildi. Dezenfektanları satın alan kişi hakkında, adli işlem başlatıldığı belirtildi.



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