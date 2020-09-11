TIR'da 185 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, polisin düzenlediği operasyonda bir TIR'ın dorsesine gizlenmiş piyasa değeri 12 milyon lira olan 185 kilo eroin ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucunun TIR ile taşınacağını belirleyen polis, kent girişinde önlem aldı ve şüpheli araçları durdurarak aradı. İ.B. yönetimindeki TIR'da eğitimli köpekle yapılan aramada, dorsesinin tabanına yapılmış gizli bölme belirlendi. Yapılan çalışmayla açılan gizle bölmede, 185 kilo eroin ele geçirildi.Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olduğu belirtilen eroine el koyan polis, TIR şoförü İ.B. ile yanındaki A.K.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.