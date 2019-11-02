Son Dakika Haberleri: TIR'da 2,8 milyon liralık kaçak kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi
Son Dakika Güncel TIR'da 2,8 milyon liralık kaçak kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi

TIR'da 2,8 milyon liralık kaçak kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi

7 saat önce

BOLU'da, polisin bir TIR'da yaptığı aramada 2 milyon 810 bin TL değerinde kaçak cep telefonu şarj aleti ile kulaklık ele geçirildi.

TIR'da 2,8 milyon liralık kaçak kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi, System.String[]

BOLU'da, polisin bir TIR'da yaptığı aramada 2 milyon 810 bin TL değerinde kaçak cep telefonu şarj aleti ile kulaklık ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a giden TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 146 koli içinde piyasa değeri 2 milyon 810 bin TL olan 14 bin 550 adet USB kablosu ile değişik markalarda şarj aleti, 5 bin 370 adet değişik markalarda şarj adaptörü, 4 bin 200 adet USB kablosu, değişik markalarda araç şarj adaptörü ve 7 bin 78 adet kulaklık ele geçirildi.

Gümrük kaçağı kulaklık ve şarj aletlerine el konulurken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu
Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 23:01:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TIR'da 2,8 milyon liralık kaçak kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]