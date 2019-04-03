Tır'da 29 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
ADANA'da, TIR'da arama yapan polis, 29 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
ADANA'da, TIR'da arama yapan polis, 29 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep
(TAG) otoyolunda yaptıkları yol kontrollünden şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Hassas burunlu köpekle yapılan aramalarda, TIR'ın dorsesinde 29 bin paket gümrük kaçagı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü çıkarıldığı nöbetçi mahmekece tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:46 Kaynak: DHA
1 Oyla Kazandığı Seçimi, İtiraz Sonucu 2 Oyla Kaybetti
Tam 2 Milyon Liralık Kral Mezar Taşını Satarken Yakalandılar
Oyunculuğu Bırakarak TIR Şoförü Olan Tolga Karel, Mesleği Niye Seçtiğini Açıkladı
Kıyafetiyle Denize Giren Adam Polisi Alarma Geçirdi