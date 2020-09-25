Yurt dışından gelen TIR'da 40 bin lira değerinde botoks malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, yurt dışından gelen TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 40 bin lira olan botoks ve kozmetik malzemesi ele geçirildi. Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından gemiyle Zonguldak Limanına gelen TIR'da arama yaptı. TIR'da, piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan botoks malzemeleri ve 82 adet kozmetik malzemesi ele geçirildi. Dudak dolgusu, şırınga, serum ve kremlere el konuldu. TIR sürücüsü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.