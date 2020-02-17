TIR'da 5 külçe altın ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR'da 5 külçe altın ele geçirildi - Son Dakika

TIR'da 5 külçe altın ele geçirildi

6 saat önce

EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'na Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada 2 kilo 960 gram ağırlığında 5 külçe altın ele geçirildi.

TIR'da 5 külçe altın ele geçirildi, System.String[]
EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'na Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada 2 kilo 960 gram ağırlığında 5 külçe altın ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa ülkelerinden temin edilen altınların gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yasa dışı yollarla ülkemize nakledileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İpsala Sınır Kapısı'na Yunanistan'dan, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen Y.N. yönetimindeki TIR'da, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olan 2 kilo 960 gram ağırlığında 5 külçe altın ele geçirildi. Altınlara el konulurken, sürücü Y.N., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.N., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İpsalaedirne
Jandarma, Türkiye, İpsala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
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