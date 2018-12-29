Son Dakika Haberleri: Tır'da 5 Milyon Lira Değerinde Skunk Ele Geçirildi

Tır'da 5 Milyon Lira Değerinde Skunk Ele Geçirildi

1 saat önce

MERSİN'de durdurulan bir TIR'da genetiği değiştirilmiş esrar olarak bilinen, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 109 kilo skunk ele geçirildi.

Tır'da 5 Milyon Lira Değerinde Skunk Ele Geçirildi, System.String[]
MERSİN'de durdurulan bir TIR'da genetiği değiştirilmiş esrar olarak bilinen, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 109 kilo skunk ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları TIR'ı Mersin kent girişinde durdurarak arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeklerin de kullanıldığı aramada TIR'ın dorsesinde 100 paket halinde 109 kilogram skunk ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 485 kilogram aseton, 292 kilogram hidroklorik asit, 312 kilogram sülfrik asit ele geçirildi. Polis, uyuşturucuyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtildi. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:56 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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