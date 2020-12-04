TIR'da 77 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

TIR'da 77 kilo eroin ele geçirildi
04.12.2020 09:45
ADANA'da şüphe üzerine durdurulan TIR'da narkotik köpekler 'Uzi' ve 'Oscar' ile yapılan aramada 150 paket halinde 77 kilogram eroin ele geçirildi.
ADANA'da şüphe üzerine durdurulan TIR'da narkotik köpekler 'Uzi' ve 'Oscar' ile yapılan aramada 150 paket halinde 77 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen 'Şehit Barış Göl Operasyonu' kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis, durdurulan bir TIR'da, hassas burunlu narkotik köpekler 'Uzi' ve 'Oscar' ile arama yaptı. Uzi ve Oscar'ın, TIR'ın sürücü yatağı kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 150 paket halinde 77 kilogram eroin ele geçirildi. TIR şoförü M.A. (58) gözaltına alındı.
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