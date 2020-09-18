TIR'da 'Akdeniz meyve sineği vurmuş 1 portakal çıksa, hiçbir ülke ürünü kabul etmiyor'

KUMLUCA Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, portakal ihracının önündeki en büyük engellerden birinin Akdeniz meyve sineği olduğunu belirterek, "TIR'da bir tane Akdeniz meyve sineği vurmuş portakal çıksa, hiçbir ülke ürünü kabul etmiyor. Bu nedenle sürekli ürünün takibini yapıyoruz" dedi.

Kumluca Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, narenciye ürünleri ihracatındaki en büyük engellerden biri olan Akdeniz meyve sineğine yönelik kontrollerini sürdürüyor. Kumluca Tarım İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Bitki Sağlığı Şubesi'nde görevli ziraat mühendisleri Recep Büyükkök, Fatma Okaybarut ve Deniz Bayar, narenciye bahçelerindeki daha önceden konulmuş feromon tuzaklarını kontrol ederek, Akdeniz meyve sineğinin narenciye ürünlerinde larva bırakıp bırakmadığına bakıyor. Ziraat Mühendisi Deniz Bayar, kontrolleri sırasında feromon tuzaklarını değiştirdiklerini belirterek, "Haftalık sayımlarını yaparak meyvelerdeki vurukları kontrol ediyoruz. Henüz meyvelerimizde 'ben düşme' gerçekleşmediğinden vuruklar oluşmadı. Bunların takibini yaparak, ben düşünce ilaçlama için ilan vereceğiz" dedi.Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise Akdeniz meyve sineğinin, ihracatın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söyledi. Kökce, "Şu an Akdeniz meyve sineği açısından riskimiz yok. Haftada bir gün de olsa geziliyor, feromon tuzakta kaç tane olduğu sayılıyor. Fakat hasada yakın zamanda vuruk yapıyor. Hasada yakın dönemde sürekli takip ederek, vatandaşlarımıza ilan edip sosyal medyadan duyurarak gerekli mücadeleyi yapacağız. TIR'da bir tane Akdeniz meyve sineği vurmuş portakal çıksa, ürünü almayıp geri çeviriyorlar. Bir tane Akdeniz meyve sineği portakal o ülkeye girdiğinde 'bana da bulaşır' veya 'benim ülkemde de üremesini yapar' korkusuyla hiçbir ülke ürünü kabul etmiyor" diye konuştu.

- Antalya