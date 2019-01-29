Tır'da Duş Teknelerine Gizlenmiş 454 Kilo Eroin Ele Geçirildi
40 dakika önce
EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen duş kabini yüklü TIR'da, piyasa değeri yaklaşık 90 milyon 800 bin lira olan 454 kilo 38 gram eroin ele geçirdi.
EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen duş kabini yüklü TIR'da, piyasa değeri yaklaşık 90 milyon 800 bin lira olan 454 kilo 38 gram eroin ele geçirdi. Duş teknelerinin taban kısmına gizlenen eroinle ilgili gözaltına alınan TIR şoförü tutuklandı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
ekipleri, Bulgaristan
'a çıkış yapacak olan bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen TIR, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, X-Ray taramasından geçirildi. Dorsesinde farklı yoğunluk tespit edilen TIR'da detaylı arama yapıldı. Narkotik
köpeğinin de kullanıldığı aramada, duş teknelerinin taban kısmına gizlenen 454 kilo 38 gram eroin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan TIR şoförü gözaltına alındı. İfadesinin ardından Edirne Adliyesi
'ne sevk edilen şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 90 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi.
6 OPERASYONDA 834 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Trakya
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından bu yana düzenlenen 6 operasyonda toplam 834 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildiği kaydedildi.
- Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:33 Kaynak: DHA
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