TIR'da ele geçirilen 65 kilo esrarın 2 şüphelisi serbest - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde durdurulan ve yapılan aramada 65 kilo esrar ele geçirilen kuru üzüm yüklü TIR'ın sürücüsü Mehmet Ö. (32) ile yanındaki Şahin G. (23), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, dün kontrol noktasında şüpheli araçları durdurarak inceledi. Şüphe üzerine durdurulan kuru üzüm yüklü TIR, narkotik köpek 'Tinga' ile arandı. Tinga'nın, TIR'daki çuvallara tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda, 6 valiz içerisinde 65 kilo esrar gele geçirildi. Ekipler, TIR sürücüsü Mehmet Ö. ile yanındaki Şahin G.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinde, araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, kuru üzüm taşıdıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.